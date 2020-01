Gerrard aurait aimé être dirigé par Klopp à Liverpool

Depuis deux ans et demi, Liverpool rafle tout sur son passage. Finaliste de la Ligue des champions en 2018 avant de s'adjuger la plus prestigieuse des compétitions un an plus tard, le club de la Mersey est en route pour un titre de champion d'Angleterre historique. Un titre que ses fans attendent depuis 30 ans. Et que Steven Gerrard, monstre sacré dans l'histoire du club, a brigué toute sa carrière. Formé à Liverpool, l'ex-international anglais qui entraîne actuellement les Glasgow Rangers, regarde forcément cette réussite avec des yeux d'enfant.

Gerrard : « j'aurais pu jouer peut-être 20 matchs avec Jürgen Klopp »

Interrogé sur la fin de sa carrière, Gerrard a reconnu qu'il aurait aimé être dirigé par Jürgen Klopp. « Je ne mettrais aucun blâme sur Brendan (Rodgers, ndlr). J'ai pris la décision de ne pas signer une année supplémentaire. C'est une décision que je regrette car j'aurais pu jouer peut-être 20 matchs avec Jürgen Klopp », a expliqué l'ancien milieu de terrain à celui qui fut son coéquipier, Jamie Carragher. Les deux hommes avaient remporté la Ligue des champions en 2005 à l'issue de la finale la plus épique de l'histoire de la compétition.