George Floyd : Liverpool affiche son soutien

L'unité fait la force. C'est le message qu'a souhaité porter le club de Liverpool ce lundi, via un geste fort à l'entraînement et un relai par les réseaux sociaux. En marge de la séance du jour, les joueurs et le staff se sont donc mis en rond, genou à terre au centre de la pelouse d'Anfield. Un moyen de montrer le soutien du groupe aux manifestants qui militent aux États-Unis, et dénoncer comme eux la mort de George Floyd, Afro-Américain décédé à Minneapolis sous une intervention policière.

« Unity is strenght »

La photo a été postée directement sur les réseaux sociaux du club, et celui-ci a pris le soin de relayer les publications d'une dizaine de ses joueurs, dont Van Dijk, Adrian, Fabinho ou encore Alexander Arnold-Trent. Des tweets avec le cliché et la mention « Unity is strenght #BlackLivesMatter ».

Le championnat anglais n'a pas repris, mais les joueurs de Premier League suivent déjà les pas de Marcus Thuram, Jadon Sancho ou Weston McKennie, auteurs de gestes forts vers George Floyd sur les terrains de Bundesliga.