Gareth Bale, retour sur la terre de ses exploits

« C'est incroyable d'être de retour. C'est un club tellement particulier pour moi. C'est là où je me suis fait un nom. » Voilà comment Gareth Bale a parlé de son retour à Tottenham. Et c'est difficile de le contredire. Arrivé à White Hart Lane en 2007 sans la moindre expérience de la Premier League, il en était parti six ans et 203 matchs plus tard avec le record du transfert le plus cher de l'histoire. Si ses années au Real Madrid où il a tout gagné mais tellement déçu ont souvent été évoquées, se replonger dans son expérience anglaise permet de se rappeler comment le Gallois s'est révélé aux yeux du monde entier. Avant de former la BBC avec Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, l'attaquant n'a pu compter que sur lui-même pour s'illustrer du côté des Spurs.

Des buts et des blessures pour commencer Acheté à Southampton pour une dizaine de millions d'euros en 2007, le natif de Cardiff a fait ses premiers pas en Premier League à Old Trafford contre Manchester United. A ses côtés, on pouvait retrouver Dimitar Berbatov, Didier Zokora ou les Français Steed Malbranque et Pascal Chimbonda. Tottenham n'avait pas encore eu l'occasion de revenir sur le podium de la Premier League. Très vite, le joueur qui avait 18 ans s'est révélé. Pour sa deuxième apparition dans l'élite du football anglais, celui qui jouait en défense ou au milieu de terrain a marqué. C'était contre Fulham. Lors de la journée suivante, il a remis ça dans le derby face à Arsenal. Seule une blessure à la cheville a stoppé sa progression. Mais elle n'a pas diminué la confiance de son staff. Avant la fin de sa première saison londonienne, Gareth Bale avait signé un nouveau contrat. D'autres suivront. En 2008-2009, pas encore indiscutable, il a pu s'affirmer, quand il n'a pas été tracassé par un problème au genou, en gagnant de l'expérience sur tous les tableaux et notamment en Coupe de l'UEFA.

L'éclosion de Gareth Bale a été retardée par Benoît Assou-Ekotto La bascule a eu lieu avec le changement de décennie. C'est en janvier 2010 que Gareth Bale s'est imposé comme titulaire à Tottenham. Après n'avoir joué que quatre minutes en quatre matchs, le Gallois a profité de la blessure de Benoît Assou-Ekotto pour enfin s'installer dans le onze des Spurs. Durant l'automne de la même année, le gaucher a même eu l'occasion de découvrir la Ligue des Champions lors d'une campagne qui s'est arrêtée en huitièmes de finale avec une élimination par le Real Madrid. Durant cette épopée, il a notamment marqué un triplé à Giuseppe-Meazza contre l'Inter Milan. Rapidement son activité, sa vitesse et son apport offensif ont fait la différence. Plus il a joué, plus il a impressionnée et plus il a évolué à un poste avancé. Juste avant son départ pour l'Espagne, celui qui a longtemps porté le numéro 3 à cause de sa formation de latéral était même aligné à la pointe de l'attaque par André Villas-Boas.

A Tottenham, Gareth Bale n'a gagné qu'une Coupe de la Ligue C'est sous les ordres du Portugais et d'Harry Redknapp que Gareth Bale s'est révélé. En 2011-2012, il a pour la première fois atteint la barre des dix buts en championnat. Un bilan sublimé par ses 14 passes décisives. L'année suivante, pour convaincre le Real Madrid de l'acheter pour plus de 100 millions d'euros, le joueur formé à Southampton a été impliqué sur 30 buts avec notamment 21 réalisations en Premier League. Avec cette évolution, il est devenu le meilleur joueur d'une équipe qui est passée de la deuxième moitié du classement au top 5 national. Problème, hormis une Coupe de la Ligue lors de sa première saison, l'international gallois n'a rien gagné avec Tottenham. Après s'être fait un nom avec le club anglais, il a l'occasion d'y remédier avec ce retour qu'il n'est pas le seul à considérer comme incroyable.