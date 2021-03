Gareth Bale, l'appel au boycott

Trois jours après le départ de Thierry Henry des réseaux sociaux, la fronde tente de s'organiser pour demander plus de contrôle sur le contenu diffusé en ligne par les utilisateurs. Alors que deux de ses partenaires en sélection galloise ont été victimes d'insultes racistes sur Instagram, Gareh Bale a appelé à une prise de conscience générale des sportifs de haut niveau.



Et une réaction digne de ce nom, puisque le joueur prêté à Tottenham par le Real Madrid veut que les stars du sport se retirent des réseaux, tant que ne seront pas misent en place des règles strictes pour bloquer et identifier les auteurs de menaces, d'insultes racistes, et autres abus en tout genre. "Si tout le monde faisait bloc et décidait de boycotter les réseaux sociaux, si nous mettions en place une campagne avec de nombreuses stars sportives mais aussi venues d'autres secteurs, alors oui, je suis prêt à aider."

Southgate aussi

Dans des propos relayés par le Dailymail, Gareth Bale l'affirme et le redit : "Si quelque chose comme ça se met en place, je suis totalement pour." Un peu plus tôt ce week-end, le sélectionneur national anglais, Gareth Southgate, avait lui aussi enjoint ses joueurs à désactiver leurs comptes durant le prochain Euro, afin de ne pas être perturbé par des éléments extérieurs.