Luis Garcia, l’un des joueurs légendaires de Liverpool, affirme que le changement de position de Mohamed Salah a influencé son rendement cette saison. Après huit matches disputés, l’Egyptien ne compte que trois buts marqués toutes compétitions confondues. C’est bien loin de ses standards habituels. Garcia a affirmé que la baisse de forme récente de la star des Reds est donc due au fait qu'il se retrouve trop excentré et ne provoque pas balle au pied comme il le faisait auparavant.

« Salah est trop loin de la surface désormais »

« Vous pouvez voir et je suis sûr que Mo Salah se connaît très bien, vous pouvez voir qu'il n’élimine pas les joueurs en un contre un », a déclaré Garcia à ESPN FC. « Il ne court pas dans la surface, il est loin de la surface, trop excentré parfois. Il n'est pas assez proche de la surface où il est très dangereux ».



Le champion d’Europe 2005 estime aussi que Salah doit accepter de temps à temps de se rasseoir sur le banc afin de pouvoir recharger les batteries. "Je pense que Mo Salah avait besoin de repos (contre Naples). Il est très important que les joueurs comprennent qu'il est très difficile de jouer 63, 70 matchs qu'ils ont joués l'année dernière. Il va y avoir des rotations car il y a une Coupe du monde entre les deux et certains joueurs vont avoir besoin de repos", a confié l’Espagnol. Dans le cas du Pharaon, il n’y a cependant pas à s’inquiéter pour le Mondial vu qu’il n’y participera pas avec sa sélection.