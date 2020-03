Gabriel Martinelli (Arsenal) se voit devenir une légende

Neuvième du championnat, Arsenal vit une saison mitigée en Premier League. Mais le club anglais a eu la satisfaction de voir Gabriel Martinelli montrer de très bonnes dispositions. Le Brésilien est devenu titulaire du haut de ses 10 réalisations et a 4 assists en 26 sorties dans toutes les compétitions. Martinelli, très ambitieux, se voit devenir un joueur mythique des Gunners : "Je veux gagner la Ligue des champions et de nombreux titres nationaux pour rendre les fans d'Arsenal très heureux. Ils méritent le meilleur - pas seulement les supporters mais tout le personnel du club. Je voudrais rendre au club après tout ce qu'il a fait pour moi jusqu'à présent et, par conséquent, devenir une légende des Gunners".

Martinelli apprécie énormément Arteta

Devenu un rouage du onze de Mikel Arteta, Martinelli a analysé le style de son manager : "Mikel Arteta a été brillant. Il prête beaucoup d'attention aux mouvements et continue de me pousser à améliorer mon jeu, non seulement en attaque mais aussi en défense. L'entraîneur est très sage sur le plan tactique et incroyablement utile. Ce n'est pas du tout un gars en colère, mais il aime vous montrer exactement ce qu'il faut faire sur le terrain: 'Si le ballon va dans ce sens, ne restez pas ici, allez-y et tournez votre corps de cette façon spécifique. Il a un sens aigu du détail", a estimé le Brésilien.