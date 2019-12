Gabriel Jesus et Manchester City se redressent / PL (J15)

Attendu au tournant après sa contre-performance face aux Magpies, Manchester City n’a pas failli à sa tâche lors d’un déplacement à Turf Moor, l’antre de Burnley. Dominateurs de bout en bout, les champions d’Angleterre n’ont guère laissé les Clarets espérer dans cette partie. Ils se sont imposés avec quatre buts inscrits, et Gabriel Jesus a été le grand protagoniste de cette démonstration de force. Le Brésilien s’est offert un doublé. Son premier en Premier League depuis le mois de mai dernier.

Manchester City appliqué jusqu’au bout

L’international auriverde a commencé son show à la 24eme minute place en convertissant d’une belle enroulée suite à un service de David Silva. Au retour des vestiaires, et en conclusion d’une très belle séquence collective il a exploité de près une offrande de l’autre Silva, Bernardo. Le break a été assuré à un moment crucial vu que les locaux commençaient à prendre confiance avec le soutien de leurs fans. Le match a ensuite été définitivement plié par Rodri (68eme), avec une surpuissante volée de 20 mètres et plein axe. Pour parachever sa belle victoire, City s’en est remis à Riyad Mahrez. L’Algérien a fait la différence d’un tir à ras de terre, profitant des espaces laissés par Burnley. L’équipe de Sean Dyche était alors au plus mal. Mais, elle a quand même réussi à sauver l’honneur par le biais de Robbie Brady (89e).



Avec cette belle victoire, Man City reprend la 2e place au classement et revient provisoirement à huit points du leader, Liverpool. L’écart pourrait de nouveau s’accroitre dès mercredi, mais ce succès reste bon pour le moral. Surtout avant le derby du week-end prochain contre Manchester United.

Mamadou Sakho a vu rouge

Un autre match du championnat anglais se jouait ce mardi. Il opposait Crystal Palace à Bournemouth. Bien que réduit à dix dès la 18e minute suite à l’expulsion de Mamadou Sakho, les Eagles ont réussi à remporter la mise. Ils peuvent remercier le Ghanéen Jeffery Schlupp, auteur de l’unique but de la rencontre (76e). En gagnant, l’équipe de Roy Hodgson se hisse à la 6e place du classement. Personne n’aurait parié dessus il y a quelques mois quand cette formation luttait pour sa survie dans l’élite anglaise.