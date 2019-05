Fulham: Harvey devient le plus jeune joueur à évoluer en Premier League

Record de précocité atteint en Premier League ce samedi lors de la rencontre entre Wolverhampton et Fulham (1-0) dans le cadre de la 37e journée de championnat ! Le milieu de terrain de Fulham, Elliott Harvey, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat anglais à 16 ans et 30 jours. Le natif de Londres est entré en jeu à la 88e minute pour remplacer l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Franck Zambo-Anguissa. Il a battu le record détenu par les Cottagers. En 2007, Matthew Briggs avait fait ses débuts à 16 ans et 65 jours.