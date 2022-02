Liverpool semblait sur le point de conclure un accord avec la star de Fulham, Fabio Carvalho, mais le transfert a échoué le jour de la date limite. L'échec de ce transfert à temps pourrait avoir de graves conséquences, puisque des clubs comme Barcelone et le Real Madrid se sont joints à la course pour le talentueux Portugais, selon Marca. Le contrat de l'adolescent expire cet été et Liverpool reste intéressé pour conclure un accord, mais certains poids lourds de l'Europe sont sur les rangs et pourraient faire basculer le joueur.

Le Barça et le Real sur le coup

Le fait qu'il sera un joueur libre signifie que des clubs comme Barcelone et le Real Madrid peuvent donc tenter le coup avec un contrat important, car ils cherchent à poursuivre leurs politiques respectives d'éviter les gros frais de transfert ces dernières années. Cela dit, Liverpool est toujours considéré comme le favori en raison de l'intérêt direct de Jurgen Klopp pour le jeune joueur et du fait que les conditions ont été convenues avec les parties concernées.