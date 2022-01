Frank Lampard nommé entraîneur d'Everton

Un an après avoir été remercié de son poste de coach de Chelsea, Frank Lampard reprend du service. L'ancien international anglais a accepté de relever le challenge sur le banc d'Everton. Une nouvelle opportunité pour lui de montrer qu'il peut briller dans le costume d'entraîneur, comme il le faisait lors de sa carrière de joueur. Il s'est engagé jusqu'en juin 2024.

Et cette fois, la mission va être plus compliquée que chez les Blues puisque les Toffees sont en déliquescence totale dans le jeu depuis le début de la saison et flirtent désormais dangereusement avec la zone rouge (16e, avec 4 points d'avance sur le premier relégable). Un sacré challenge pour un Frank Lampard qui n'avait pas forcément convaincu sur la durée, lors de son passage à Chelsea.

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager. — Everton (@Everton) January 31, 2022

Électrochoc espéré

À Everton, l'ancien milieu de terrain devra rapidement trouver ses repères et créer l’électrochoc nécessaire pour amorcer un redressement attendu. Le premier match de Lampard sur le banc des Toffees aura lieu le 5 février, à l'occasion d'un 16e de finale de FA Cup face au Brentford de Christian Eriksen. Il enchaînera ensuite avec trois matchs de Premier League en dix jours, respectivement contre Newcastle, Leeds et Southampton.