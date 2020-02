Frank Lampard inquiet pour N’Golo Kanté (Chelsea)

La liste des internationaux français blessés depuis le début de saison est longue comme le bras. N’Golo Kanté en avait déjà fait partie, et va remettre ça. Le milieu de terrain de Chelsea est en effet sorti sur blessure lundi soir, lors de la défaite des Blues contre Manchester United en Premier League (0-2). Le champion du monde se tenait la cuisse gauche à sa sortie, et Frank Lampard a rapidement donné de ses nouvelles à l’issue de la rencontre : « Il est touché aux adducteurs, m'ont dit les docteurs, et ça n'a pas l'air bon ». Une très mauvaise nouvelle pour le club londonien et le joueur de 28 ans. Mais aussi pour l’équipe de France, qui voit un autre de ses cadres enchaîner les pépins physiques à quatre mois de l’Euro…

