Foden doit-il quitter City ?

53 minutes. Depuis le début de la saison, Phil Foden n’a disputé que 53 minutes avec Manchester City en Premier League. Il a bien été titularisé à deux reprises en League Cup et une fois en Ligue des champions, marquant même face au Dinamo Zagreb, alors qu’il a reçu contre l’Atalanta le premier carton rouge de sa carrière. Mais en championnat, il est victime de l’effectif pléthorique de Manchester City. De quoi forcément s’interroger sur sa situation, même si le très prometteur milieu de terrain n’a pas encore 20 ans.

"Il faut qu’il joue" Michael Owen



Pour Michael Owen, cela ne fait aucun doute : Foden doit jouer plus. "Il s’entraîne tous les jours avec quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, et avec Pep Guardiola. Mais il n’y a rien de tel que de jouer avec des professionnels aguerris, et partir en prêt permet de s’accomplir en tant que joueur. Et je ne pense pas qu’il faille être difficile pour le choix du club. Il faut qu’il joue, a commenté le Ballon d’or 2001 pour talkSPORT. Regardez l’équipe d’Angleterre. Il n’y a quasiment aucun joueur qui y arrivé directement. A part Marcus Rashford, ils sont peu à ne pas être partis pour engranger de l’expérience."

"Je veux jouer maintenant"

Jadon Sancho, son ancien coéquipier chez les Citizens, a lui fait le choix de partir en 2017, et a totalement explosé sous les couleurs du Borussia Dortmund. Mais leurs deux cas sont bien différents. "Jadon Sancho n’était jamais sur le banc avec l’équipe première, c’était donc une décision facile pour lui", confie au Evening Standard l’ancien attaquant de City Shaun Goater. Qui rappelle à quel point Guardiola compte sur Foden. Même si le technicien catalan avait regretté cet été qu’il se montre un peu trop timide, et même trop respectueux vis-à-vis de lui."Il a son opinion, mais je reste comme je suis. Je sais juste que je suis prêt à jouer. Il y a quelques coéquipiers qui me disent d’être patient, mais j’ai faim et je veux jouer maintenant. Je vais me battre pour ça tous les jours. Je suis prêt à jouer à n’importe quel moment", avait répondu en septembre Foden, alors qu’il se trouvait avec les Espoirs anglais. Pour Goater, il doit prendre son mal en patience : "Si Phil décide de quitter City à 22, 23 ou 24 ans, sa carrière de footballeur sera encore devant lui. S’il ne jouait que deux matches par saison, on se dirait qu’il devrait jouer plus. Mais il va jouer environ une douzaine de matches (13 en Premier League la saison dernière, ndlr), et avoir de plus en plus de temps de jeu, car David Silva est sur la fin."