D'après une indiscrétion de The Guardian, Wolverhampton, qui vient de laisser partir Diogo Jota à Liverpool, serait sur le point d’enrôler un autre international portugais en la personne de Nelson Semedo, le latéral barcelonais. Les Wolves seraient prêt à avancer près de 38 millions d'euros pour acquérir l'ancien joueur de Benfica. Cela tombe bien, car comme le confiait le président du Barça Josep Bartomeu samedi au micro de Tv3, le club catalan a besoin de vendre avant d'acheter cet été et surtout d'alléger sa masse salariale. Pour rappel, Semedo avait débarqué au Barça en 2017 contre un chèque de l'ordre de 30.5M€. Cette cession devrait donc permettre au club catalan de réaliser une substantielle plus-value. The Guardian précise que Semedo signerait un bail de 5 ans chez les Wolves.