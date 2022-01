Selon Sport, Xavi a préféré signer Ferran Torres plutôt que Sterling. Ferran est désormais un joueur du FC Barcelone, qu'il a rejoint au début du mois. Sterling était ouvert à l'idée de rejoindre Barcelone, car il avait perdu de son importance à City sous la direction de Pep Guardiola ces derniers temps. Mais ses performances se sont améliorées et il est à nouveau un élément important. Et City est en train de voler très haut en ce moment.

Torres préféré à Sterling

Les Mancuniens sont en tête de la Premier League, avec onze points d'avance sur Liverpool, deuxième, bien qu'ils aient joué un match de plus. Barcelone est en pleine transition, même si l'acquisition de Ferran est un développement positif pour le club. L'ancien joueur de Valence a marqué son premier but avec le club lors de la défaite 3-2 contre l'Athletic Bilbao en Copa del Rey cette semaine. Mais le Barça n'est toujours que septième en Liga.