Le meneur de jeu brésilien est actuellement prêté à Aston Villa, en Premier League, jusqu'à la fin de la saison et il lui reste un an de contrat à Barcelone. "Je ne le regrette pas, a déclaré Coutinho selon Mundo Deportivo. À certains moments de la vie, vous devez prendre des décisions et l'un de mes plus grands rêves était de jouer pour Barcelone. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision, mais toujours avec beaucoup d'amour, de respect et de gratitude pour Liverpool et les amitiés que j'y ai nouées."

Coutinho heureux de son sort

Coutinho a coûté au FC Barcelone une somme fixe de 120 millions d'euros plus 40 millions d'euros de variables. C'est toutefois en Premier League qu'il a pratiqué son meilleur football et il est heureux de travailler avec Steven Gerrard, à Aston Villa. "Je suis très heureux, a-t-il déclaré. C'était mon souhait de jouer à nouveau en Angleterre et en Premier League. J'ai eu cette opportunité et je suis très heureux. C'est ce que je voulais. J'ai travaillé dur chaque jour pour bien jouer et aider le club à obtenir de bons résultats."