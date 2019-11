Fabinho (Liverpool) absent jusqu’à la fin de l’année

Les Reds de Liverpool vont devoir se passer de leur milieu défensif brésilien jusqu’à la fin de la saison en cours. Il s’est blessé mercredi dernier lors du match de Ligue des Champions contre Naples et les examens médicaux qu’il a passés ont révélé une rupture des ligaments de la cheville. Le club l’a fait savoir à travers un communiqué sur son site. Cette blessure nécessaire plusieurs semaines d’arrêt, ce qui signifie que l’ancien monégasque va rater tous les matches jusqu’à la période des fêtes, dont le Mondial des clubs prévu au Qatar. Une défection de taille et que Jurgen Klopp, le manager de l’équipe, a déjà grandement déploré : « c’est une énorme perte pour nous, même si je suis convaincu qu’il y a suffisamment de qualité dans notre troupe pour pallier cette absence ». Fabinho faisait partie des Reds les plus performants depuis l’entame de la saison, avec 19 matchs joués dont 18 comme titulaire (1 but et 2 passes décisives offertes).