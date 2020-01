Fabinho : « Kylian Mbappé serait un casse-tête pour Liverpool »

Kylian Mbappé brille avec le PSG cette saison. Mais qu’en sera-t-il lors de la prochaine campagne ? L’international tricolore a laissé planer le doute à ce sujet dernièrement en affirmant que tout sera possible à l’issue de l’exercice. Son nom a souvent été associé au Real Madrid, mais il a aussi des admirateurs en Angleterre, et en particulier à Liverpool. En 2017, lorsqu’il était encore à Monaco, Jurgen Klopp faisait partie des coaches qui ont tenté de l’enrôler.

Fabinho : « Mbappé est l’un des meilleurs au monde, mais… »

L’intérêt des Reds envers le natif de Bondy s’est depuis quelque peu estompé. Et Fabinho, le milieu des champions d’Europe, croit savoir pourquoi. « A l’heure actuelle, il serait plus un casse-tête pour Liverpool si nous l’avions avec nous parce que notre trio d’attaque est très performant », a affirmé l’international brésilien dans une interview à SPORTbible. Malgré son immense talent, l’international tricolore ne serait pas assez bon pour trouver sa place au sein de la meilleure équipe d’Angleterre ? Fabinho, qui connait très bien Mbappé pour avoir joué à ses côtés pendant un an, a essayé de rattraper le coup en lâchant : « Je connais la qualité de Mbappé, il est déjà l'un des meilleurs joueurs du monde, alors il améliorerait évidemment n'importe quelle équipe. En ce moment, il joue au PSG et nous devons respecter cela. »