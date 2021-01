FA Cup : Manchester United - Liverpool, un choc pour le 4ème tour

Here's your Official #EmiratesFACup fourth round draw 🤩



(1/2) pic.twitter.com/lExHdRHklF

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 11, 2021

afin de voir Newcastle céder, et atteindre le quatrième tour lors duquel les Gunners affronteront Southampton ou Shrewsbury. Vainqueur de l'épreuve en 2019, Manchester City - qui a battu Birmingham dimanche - sera lui opposé à Cheltenham. Avec un dernier succès dans le tournoi remontant à 2006, Liverpool devrait être motivé et il serait possible de voir les Reds de Jürgen Klopp se montrer ambitieux pour cette prestigieuse compétition, d'autant plus avec le choc historique contre Manchester United comme motivation.

Le tirage complet du 4ème tour de la FA Cup :

Le 3ème tour de la FA Cup n'est pas encore terminé, mais le tirage du quatrième a été effectué, ce lundi soir. Et il n'y a pas à chercher l'affiche ailleurs que lors du match entre Manchester United et Liverpool, qui se déroulera dans le week-end du 22 au 24 janvier prochain sur la pelouse d'Old Trafford. En effet, ce sont les deux leaders de Premier League actuellement, même si les Reds trônent en tête en raison d'une meilleure différence de buts que les Red Devils (+16 contre +9). Par ailleurs, il est intéressant de noter que les deux formations, avant ce duel en FA Cup, s'affronteront une semaine plus tôt, le 17 janvier, en championnat, mais cette fois-ci à Anfield.Le tenant du titre de la compétition, Arsenal, a eu besoin des prolongationsCheltenham - Manchester CitySouthampton/Shrewsbury - ArsenalChorley - WolverhamptonBrighton - BlackpoolWycombe - TottenhamFulham - BurnleySheffield United - PlymouthChelsea - LutonStockport/West Ham - DoncasterBrentford - LeicesterEverton - Sheffield Wednesday