FA Cup : Lampard regrette l'attitude de ses joueurs

"Aujourd'hui, c'est la goutte de trop"

Chelsea avait l'occasion de terminer cette saison sur une bonne note avec la finale de la FA Cup, ce samedi. Un trophée toujours très prisé de l'autre côté de la Manche. Mais les Blues se sont inclinés contre l'un de leurs rivaux londoniens, Arsenal (1-2) , au terme d'un match renversant. Frank Lampard n'a pas aimé l'attitude de ses hommes, tout en regrettant les circonstances défavorables.« Nous avions bien démarré en marquant un but et en contrôlant le match. On ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes à partir de là pour ce qui concerne notre jeu :, a tonné le technicien anglais dans des propos repris par L’Équipe. Mais au final, ce n'est jamais une partie de plaisir et on les a laissés revenir dans le match. Nous avons été lents et on leur a permis de nous mettre sous pression. Nous n'avons pas assez bien joué pour remporter une finale. Beaucoup de choses se sont accumulées contre nous, non ? Deux blessures aux adducteurset une épaule luxéeWillian qui s'est blessé hierKanté qui n'était pas remis... On est à la fin d'une très, très longue saison. Je sais que c'est le cas pour tout le monde, je ne cherche pas d'excuses, mais aujourd'hui, c'était la goutte de trop. »