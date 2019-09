Evra, sa nouvelle vie d'entraîneur

Cela n’a pas échappé aux supporters de Manchester United: jeudi, Patrice Evra portait la tenue officielle des Red Devils lorsqu’il a offert le trophée de Joueur du mois à l’ailier gallois Daniel James. Et pour cause, l’ancien latéral gauche emblématique du club mancunien (quintuple champion d’Angleterre et vainqueur de la Ligue des champions en 2008) est désormais entraîneur au sein de l’Academy.

Evra, âgé de 38 ans, a annoncé sa retraite en tant que footballeur le 29 juillet dernier et avait dévoilé sa volonté de devenir entraîneur le plus rapidement possible. L’ancien international français (81 sélections) a commencé la formation pour la Licence UEFA B en 2013 et va valider ce premier diplôme en faisant partie du staff des U18 de MU. "Je ne peux pas décrire ce que je ressens actuellement ! Porter la tenue d’entraîneur fait de moi l’homme le plus heureux, merci Manchester United de m’aider à passer mes diplômes", réagit-il sur Instagram.

C'est Sir Alex Ferguson qui a poussé Patrice Evra à devenir coach. "Il avait prédit que deux de ses joueurs deviendraient des entraîneurs de haut niveau: Ryan Giggs et Pat Evra", a raconté l'ancien capitaine des Bleus dans la Gazzetta dello Sport, lui qui a toujours été un leader de vestiaire. Pour l'instant, cette nouvelle activité sur les terrains du centre de formation de MU lui permet encore de publier ses vidéos déjantées sur Instagram...