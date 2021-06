Après son passage à Liverpool et Newcastle, Rafael Benitez va devenir entraîneur d'une équipe de Premier League. Entre-temps, le tacticien espagnol avait fait une pige en Chine. Il avait pris la tête de l'équipe de Dalian Yifang. En janvier dernier, il a quitté le club. Libre de tout contrat, il revient dans un championnat qu'il connaît très bien. Benitez prendra la succession de Carlo Ancelotti à Everton. Cette arrivée ne ravit pas les supporters des Toffees !



Carlo Ancelotti parti, Benitez à Everton



Selon les médias anglais, Rafael Benitez s'est engagé avec le club pour un contrat de trois années à Everton. Sa venue a suscité un mouvement de haine chez les supporters puisque l'Espagnol avait décrit Everton comme un "petit club" lors d'un derby en 2007 quand il entraînait Liverpool.



Pour empêcher sa venue, les partisans des Toffees ont brandi une banderole hostile devant son domicile dans laquelle on peut lire : « On sait où tu habites, ne signe pas ». L'histoire entre les supporters et Rafael Benitez a mal commencé et pourrait s'envenimer un peu plus lors de la saison prochaine. Affaire à suivre.