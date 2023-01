Everton : Wayne Rooney ciblé en cas d'éjection de Franck Lampard ?

Un retour à venir de Wayne Rooney en Premier League ? Il se pourrait effectivement que cela soit le cas car l'actuel entraîneur de DC United serait ciblé par les dirigeants d'Everton en cas d'éjection de Franck Lampard. Le coach des Toffees est dans le dur avec ses joueurs en championnat puisque ces derniers ne sont que 18es et donc en position de premier relégable. Humilié 4 buts à 1 par Brighton mardi soir, Everton vit une période très difficile et Franck Lampard est dans le viseur de ses dirigeants. Il pourrait bien être éjecté rapidement et un remplaçant sera attendu. Celui-ci pourrait être Wayne Rooney, ancien entraîneur de Derby County et coach de DC United en Major League Soccer depuis l'été dernier.

Wayne Rooney futur coach d'Everton ?

L'ancien attaquant de Manchester United, reconverti coach depuis quelques saisons, avait donc déjà entraîné en Championship avant de filer en MLS l'été dernier. Mais désormais, un retour en Angleterre pourrait se faire et Rooney découvrirait alors la Premier League. Formé à Everton, Rooney était revenu y jouer lors de la saison 2017-2018, lui qui a arrêté sa carrière en 2021. Déjà contacté en janvier 2022 après le licenciement de Rafael Benitez, Rooney avait décliné, expliquant : "Ils ont contacté mon agent et m'ont demandé de passer un entretien pour le poste que j'ai refusé. Je crois que je serai un manager de Premier League et que je suis prêt pour cela, et si c'est avec Everton à l'avenir, ce serait formidable. C'était une décision très difficile, mais j'ai un travail ici à Derby qui est important pour moi." Mais aujourd'hui, il pourrait donc prendre la direction de Liverpool afin de retrouver son club formateur et y devenir entraîneur.

L'histoire serait belle mais d'autres pistes sont aussi étudiées, comme celle menant à Sean Dyche, ancien entraîneur emblématiques de Burnley où il avait été évincé en avril dernier et celle menant à Roberto Martinez, ex-sélectionneur de la Belgique et ancien coach d'Everton de 2013 à 2016.