Everton: Schneiderlin "mérite ce moment"

Un temps relégué sur le banc cette saison et annoncé sur le départ, Morgan Schneiderlin a profité de la suspension d’André Gomes lors des trois dernières rencontres d’Everton pour se montrer à son avantage, au grand bonheur de son entraîneur Marco Silva.

"Les trois, quatre, cinq premiers matches de la saison, il a bien joué. Puis il a eu un problème personnel (le décès de son père, en septembre dernier, NDLR). Certains matches n’étaient pas bons, mais ce n’était pas que lui mais toute l’équipe. Puis André est arrivé et a bien joué. C'est une question de confiance pour Morgan. Je n’ai jamais douté de ses qualités, je crois en lui. Il a saisi sa chance et Morgan mérite ce moment", a lancé le coach portugais, alors que les Toffees (8e) ne jouent plus rien avant la dernière journée contre Tottenham, dimanche.

Arrivé en 2017, acheté 23 millions d’euros à Manchester United, l’international français (15 sélections) est sous contrat jusqu’en 2021 avec la formation liverpuldienne. Il pourrait rester à Everton en cas de départ d'Idrissa Gueye durant l'intersaison.