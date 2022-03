Les Red Devils cherchent désespérément à renforcer leurs options offensives, avec le départ d'Edinson Cavani cet été et la possibilité que Cristiano Ronaldo en fasse de même. Selon Goal, les géants de la Premier League pensent que Richarlison peut être leur fer de lance pour les années à venir. L'attaquant brésilien se trouve actuellement dans une lutte contre la relégation avec Everton. A seulement 24 ans, Richarlison représente une figure beaucoup plus jeune qui peut remplacer le vieillissant Ronaldo.

Le Real n'est pas loin

L'attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a été évoqué pour un transfert à Old Trafford, mais on pense que Manchester City est le favori pour obtenir sa signature. Harry Kane pourrait également quitter Tottenham cet été, mais à 28 ans, United pourrait chercher un attaquant plus jeune pour les mener vers l'avenir. United n'est pas le seul club à s'intéresser à Richarlison, le Real Madrid et Barcelone le suivent également de près. L'entraîneur du Real, Carlo Ancelotti, a dirigé l'ancien joueur de Watford à Goodison Park.