Everton : Richarlison évoque son futur

Le Real Madrid est l'un des clubs concernés par le transfert de l'international brésilien Richarlison. Et ce dernier s'est exprimé sur son futur. "J'ai déjà dit clairement au conseil d'administration et j'ai déjà parlé avec [Frank] Lampard et mon équipe", a-t-il déclaré, comme le rapporte Globo. "Ils savent ce que je veux. Attendons le mois de juin. "Pour l'instant, je ne peux pas parler parce que lorsque je parle de quitter un club, je suis comme ça, à cause de l'histoire que j'ai à Everton, de l'affection que les fans ont pour moi. Quand je parle de partir, je reste sans mots."

Richarlison a parlé aux dirigeants

Everton a évité la relégation de la Premier League dans des circonstances rocambolesques cete saison. Les Toffees sont remontés au score à Goodison Park pour battre Crystal Palace 3-2 dans l'avant-dernier match de la saison et assurer leur sécurité. Richarlison a marqué le but de l'égalisation ce soir-là et une invasion du terrain a eu lieu après le coup de sifflet final.