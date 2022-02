Après six matchs de rang sans succès en Premier League (5 défaites et un nul), Everton a enfin stoppé l'hémorragie en l'emportant à domicile samedi dernier face à Leeds (3-0). Un petit soulagement pour les Toffees qui doivent cependant rester concentrés pour poursuivre sur leur lancée. En attendant, Jordan Pickford a fait parler de lui. De sortie au lendemain de la victoire de son équipe, le gardien de but s'est retrouvé mêlé à une bagarre dans un pub.



La scène est racontée par The Sun qui indique que, dimanche vers 21h, la police a été appelée pour intervenir dans un pub situé à East Boldon, dans le South Tyneside. Le tabloïd raconte que Jordan Pickford et plusieurs de ses amis se seraient rendus là pour y passer un moment de détente, mais à la vue du gardien d'Everton, des fêtards présents sur les lieux s'en seraient moqué.

Un nez cassé



Un témoin de la scène raconte que ces derniers auraient moqué les "petits bras de T-Rex" de l'international anglais (une référence à une scène aperçue le 8 février dernier, lorsqu'un supporter de Newcastle s'était déguisé en T-Rex pour chambré le gardien). À ces mots, des amis du joueur s'en seraient pris aux impudents. Un nez cassé, un téléphone brisé, et tout le monde est reparti comme il était venu.



Le média cite une source qui précise que Pickford n'était même pas entré dans le pub quand les échauffourées ont éclaté et que rien n'indique qu'il a pris part à la bagarre. La police continue son enquête.