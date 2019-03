Everton: Les fans encensent Zouma

Auteur d'une performance de haut niveau ce week-end, lors du match nul entre Everton et Liverpool (0-0, 29e journée), Kurt Zouma a été remercié par les supporters des Toffees pour le travail défensif accompli.

Le Tricolore, qui a été impérial dans les airs et qui a réussi 65% de ses passes (selon Whoscored) a donc reçu de nombreux messages de remerciement sur les réseaux sociaux, certains le comparant même à une autre ancienne gloire défensive, d'Everton, Sylvain Distin, et d'autres lui demandant de signer définitivement (Zouma appartient toujours à Chelsea).

Just stay mate. You’re our new distin

Man of The Match Great Game Zouma need buy Him good signing COYBS