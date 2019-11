Everton: Le retour d'un ancien sur le banc ?

Samedi dernier, à l'occasion de la 13e journée de Premier League, Everton a été battu à domicile (0-2) par Norwich City, concédant au passage sa septième défaite depuis l'entame de l'exercice en cours, pour ne plus disposer que de quatre longueurs d'avance sur la zone rouge. Alors, Marco Silva, le coach des Toffees, apparaît de plus en plus fragilisé, au point que la direction du club aurait déjà commencé à approcher certains successeurs potentiels.

D'après Sky Sports, deux profils se dégageraient nettement du peloton des prétendants. Eddie Howe, en poste à Bournemouth, aurait la préférence de nombreux dirigeants de la formation de Liverpool, mais le nom de David Moyes est également évoqué. L'Ecossais est libre de tout engagement depuis son départ de West Ham United au printemps 2018, après avoir déjà dirigé Everton (2002-2013) pour tenter ensuite les paris Manchester United, Real Sociedad et Sunderland.