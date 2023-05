Everton : le club bientôt vendu pour la somme de près de 700 millions d'euros

Everton est à la lutte pour son maintien en Premier League et les Toffees sont actuellement en position de premier non relégable avec seulement un point d'avance sur Leeds, 18e, et deux sur Leicester City, 19e. Mais alors que le club basé à Liverpool continue de se battre pour son maintien, il devrait enregistrer une grande nouvelle d'ici les prochains jours puisque les Toffees devraient être vendus au fonds d’investissement américain 777 Partners. D'après le Daily Mail, ce dernier serait en passe de racheter Everton, actuellement détenu par Farhad Moshiri. La société américaine serait en pole dans ce dossier et pourrait conclure l’opération en début de semaine prochaine pour près de 690 millions d’euros. Même si MSP Sports Capital, un autre fonds d’investissement américain, est toujours à l’affût, il aurait un retard conséquent sur 777 Partners.

777 Partners devrait reprendre Everton

Farhad Moshiri détient 94% des parts d’Everton depuis janvier 2022 mais il voudrait rapidement boucler la vente. Englué dans la crise, l’homme d’affaires anglo-iranien de 68 ans n'était pas présent lors des derniers matchs de son équipe Goodison Park en raison de l’hostilité des supporters, qui réclament son départ. 777 Partners est bien connu du monde du football puisque la société basée à Miami possède déjà des parts dans plusieurs clubs, comme le Genoa, Vasco de Gama, le Standard de Liège ou le Séville FC. Everton va maintenant en faire partie et il faudra attendre l'annonce officielle dans les prochains jours.