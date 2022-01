Frank Lampard semble en pole position pour devenir le prochain manager d'Everton. L'homme de 43 ans est au chômage depuis qu'il a été licencié de Chelsea il y a un peu plus d'un an, mais il est entendu qu'il rencontrera à nouveau la hiérarchie des Toffees ce jeudi 27 janvier. Lampard a eu son premier entretien à Goodison Park la semaine dernière et il semble très intéressé par un retour.

Pereira fait tout pour convaincre

Ces dernières nouvelles - rapportées par le Telegraph - interviennent après une interview extraordinaire donnée par Vitor Pereira, l'autre candidat en lice pour le poste. Pereira a livré un monologue remarquable sur le média anglais Sky Sports News dans lequel il a essayé de dissiper tout mauvais sentiment des fans d'Everton à son égard, qui avait été visible sur les graffitis inscrits à l'extérieur du terrain sur lesquels on pouvait lire "Pereira Out, Lampard In". Un souhait qui devrait bientôt être exaucé.