Everton - Lampard : "J'ai compris la situation quand je suis arrivé au club"

Un match important face au Leeds de Bielsa ce samedi pour Lampard et Everton

Nouvel entraîneur d'Everton, Frank Lampard a bien débuté en FA Cup, avec un large succès contre Brentford (4-1).Bien que menant au score à la 36ème minute avec le but contre son camp de Jamaal Lascelles, Everton n'a pu tenir. L'avantage est rapidement devenu vain avec l'égalisation des Magpies par le biais d'un autre contre son camp, œuvre de Mason Holgate (37ème) ; puis les réalisations de Ryan Fraser (56ème) et Kieran Tripier (80ème).Ainsi, Lampard n'a pas caché sa déception devant les médias, conscient très rapidement de la réalité présente devant lui. 16ème de Premier League, Everton traverse une série négative de 4 défaites consécutives, une première depuis octobre 2019, sous la direction de Marco Silva.Newcastle a été dans cette situation toute la saison et évidemment leur équipe et leur direction sont là depuis je ne sais combien de mois maintenant, et ils ont connu leurs propres haut et bas et ont été en mesure d'apporter leur propre contribution de la manière dont ils le souhaitaient", a-t-il affirmé."C'est maintenant notre situation donc nous ne pouvons pas nous projeter et regarder la situation ensemble., a expliqué Lampard. 15ème de Premier League, la formation de Marcelo Bielsa possède 3 points d'avance sur Everton, et affrontera les Toffees ce samedi (16 heures).