Arrivé en pompier de service le 31 janvier dernier pour tenter de redresser la situation d'Everton, Frank Lampard a visiblement oublié de débarquer avec sa lance à incendie. Incapable de faire mieux que son prédécesseur (Rafa Benitez), l'ancien international anglais enchaîne les déconvenues sur le banc des Toffees et son équipe est aujourd'hui aux portes de la zone rouge, avec un seul et unique point d'avance sur son poursuivant direct.



Battu mercredi par Burnley (3-2), le poursuivant en question, Everton est en panique et quelques voix se sont déjà élevées pour demander le limogeage express de Lampard, à peine deux mois après son arrivée. Mais comme l'indique le Dailymail, cette option est pour l'heure écartée par la direction du club. La doublette de dirigeants composée de Farhad Moshiri et Bill Kenwright est persuadée que l'ancienne star de Chelsea demeure la bonne personne pour la mission sauvetage.

Neuf journées pour y arriver

Sous contrat avec Everton pour les deux années et demi à venir, Frank Lampard est donc considéré comme l'homme idoine dans la situation d'urgence dans laquelle se trouve le club de la Mersey. Le média explique que sa direction est satisfaite de la qualité du jeu proposée par les Toffees depuis la nomination du stratège anglais à qui il reste neuf journées pour assurer le maintien de son équipe.