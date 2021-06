Everton : La piste Garcia pour l'après-Ancelotti ?

Un contact entre Garcia et Everton, mais une concurrence forte

Rudi Garcia a quitté l'OL sans parvenir à qualifier le club rhodanien pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Après la défaite face à l'OGC Nice lors de la dernière journée du Championnat de France (2-3), il avait quitté Lyon, avant de critiquer très durement Juninho , son ancien directeur sportif. Sans club depuis, Garcia pourrait rebondir du côté de la Premier League, à en croire les informations de L'Equipe. Ce jeudi, la source"Un contact a bien été établi entre Rudi Garcia et le club anglais, qui a fini à la dixième place en Premier League. Sans que l'on sache vraiment si cette piste, crédible, figure en haut de la pile des candidats", indique L'Equipe. L'entourage de Garica, lui, a jugé cette piste comme "crédible", sans non plus se montrer très optimisme sur les perspectives futures pour le natif de Nemours. Passé par le LOSC, l'AS Rome, l'OM et l'OL dans les récentes années de sa carrière de coach, Rudi Garcia n'entendrait pas effectuer un pas en arrière dans son futur club et Everton semble, sur le papier, un projet capable de répondre à ses attentes. Toutefois, la concurrence est rude car la