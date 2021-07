Le nouvel entraîneur d'Everton, Rafa Benitez, travaille dur pour préparer son équipe avant la nouvelle saison de Premier League, mais ses plans pourraient tourner autour de la vente de James Rodriguez. L'Espagnol a déclaré lors de sa première conférence de presse qu'il était prêt à puiser dans le marché des transferts pour renforcer son équipe avant la nouvelle campagne, mais il a également admis que certains joueurs avec des salaires élevés devront se conformer aux règles du fair-play financier.

Un gros salaire qui ne passe plus

Benitez a évité de discuter de l'avenir de James, qui est l'un des joueurs les mieux payés du club, mais des rumeurs en Angleterre suggèrent qu'il pourrait potentiellement être sur le point de partir. "Tout le monde sait que ce club a dépensé beaucoup d'argent ces dernières années, cela signifie donc que le fair-play financier est un facteur", a déclaré Benitez. "Si vous avez des joueurs avec de gros salaires qui ne jouent normalement pas, alors vous voulez trouver une solution, et cette solution signifiera que vous aurez de l'argent à dépenser pour de nouveaux joueurs. Donc, nous allons essayer de maximiser ce que nous avons et de gérer de la meilleure façon possible pour être sûrs de pouvoir amener des joueurs qui nous rendront forts." Le Daily Mail affirme que l'ancien Madrilène est concerné par ces propos.