James Rodriguez et Carlo Ancelotti sont presque inséparables. Ils ont travaillé ensemble au Real Madrid et au Bayern Munich, et sont maintenant de nouveau réunis à Everton. Pendant le séjour d'Ancelotti à Naples, le Colombien était sur le point de rejoindre l'équipe italienne, mais son transfert au Stadio Diego Armando Maradona ne s'est jamais vraiment concrétisé.

"Le niveau du Real ? Pourquoi pas ?"

Maintenant, James est ravi de travailler à nouveau avec Ancelotti et il se sent complètement à l'aise sous ses instructions. "Je suis avec un entraîneur qui sait exactement comment je vais", a déclaré James. "Il sait comment se comporter avec ses joueurs et son staff et je m'entends à merveille avec lui, comme père et fils", a confié le Colombien dans des propos relayés par Sky Sports. Les objectifs à court terme d'Everton sont de revenir en Europe, mais se classer parmi les quatre premiers n'est pas facile en Premier League. James reste optimiste quant à ce que l'avenir lui réserve. "Pourquoi pas ?" a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé si les Toffees pouvaient atteindre le niveau du Real Madrid et du Bayern Munich. "Nous n'avons pas été aussi bons que nous l'aurions espéré lors des deux derniers matchs, mais c'est la Premier League. Chaque match est comme une finale, c'est une bataille. Mais c'est pourquoi nous sommes ici et vous devez être en forme, vous devez être mentalement fort et prêt à tout parce que vous savez que ça va être difficile."