Aux bons souvenirs des fans des Blues. Branislav Ivanovic, le défenseur central et arrière droit devrait rejoindre Everton lors du mercato. Le Serbe ne prolongera son contrat avec le Zenith Saint-Petersbourg. A 36 ans, ce serait un retour en terrain connu, ce dernier ayant évolué de 2008 à 2017 à Chelsea. L'information a été distillée par le quotidien serbe Novosti. Il remplacerait dans l'effectif le Français Djibril Sidibé, pas conservé par les Tofees et de retour de prêt à Monaco.

Décisif en 2013 avec Chelsea

Taulier chez les Blues et convaincant auprès de presque tous les coachs qui l'ont eu, Ivanovic totalise 261 matchs de Premier League avec le club londonien. Il a même marqué lors de la finale de l'Europa League 2013 le but vainqueur face à Benfica. En Russie, le défenseur a joué 125 matchs et remporté le championnat. A Everton, ce serait l'occasion de retrouver Carlo Ancelotti, le Serbe ayant évolué sous ses ordres entre 2009 et 2011.