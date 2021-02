Everton : Digne signe un nouveau contrat

"Je veux jouer en Europe et Everton est le meilleur endroit pour le faire"



✍️ | Lucas Digne has signed a new long-term contract, committing his future to #EFC until the end of June 2025! 🔵

— Everton (@Everton) February 24, 2021

Il a remporté trois Ligues des Champions (deux avec l'AC Milan, une avec le Real Madrid, ndlr) , il a cette mentalité gagnante. Il a l'expérience. Il sait quand il peut détendre le groupe, quand il peut nous pousser. Il est l'entraîneur parfait pour nous", a analysé Digne.



Arrivé à Everton lors de la saison 2018-2019 en provenance du FC Barcelone, Lucas Digne a depuis su se rendre indispensable dans l'effectif de l'actuel septième de Premier League. L'international tricolore est un titulaire aux yeux de son entraîneur, Carlo Ancelotti. C'est logiquement, que l'ancien élément du LOSC et du PSG a prolongé son contrat, ce mercredi., précise le communiqué publié sur le site officiel du club anglais.Impliqué directement sur 24 buts - 5 réalisations et 19 passes décisives - en 97 matchs, Digne n'a pas caché son plaisir à poursuivre l'aventure. "Nous avons un gros projet avec le club et nous pouvons obtenir quelque chose de très bien à la fin de cette saison et pour les prochaines années.Lorsque vous signez pour Everton, c'est comme un mariage incroyable. Il vous suffit de faire de votre mieux chaque jour pour montrer aux supporters l'amour que vous avez pour eux. C'est ce que je fais. Je veux leur rendre ce qu'ils me donnent et c'est tout simplement incroyable. Il était clair dans mon esprit que je voulais continuer avec Everton", a-t-il expliqué.En outre, il a été élogieux envers son entraîneur, Carlo Ancelotti. "