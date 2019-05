Everton: Digne élu joueur de la saison

A une journée du terme de la saison en Premier League, Everton pointe à la 8e place du classement et au sein de l'effectif des Toffees, Lucas Digne (25 ans, 23 sél.) aura su s'imposer dès sa première saison couronnée d'un titre de meilleur joueur.

Une distinction que les fans de Man Utd ont refusé d'accorder à un Paul Pogba, mais qui semble en revanche susciter une certaine unanimité chez les supporters d'Everton concernant le latéral gauche international, débarqué à Liverpool l'été dernier en provenance du Barça et crédité d'une saison pleine avec 34 matches joués, 4 buts et 4 passes décisives.

Thank you to all those who attended last night. The final word on a fantastic evening from our Supporters’ Club Player of the Year, @LucasDigne. pic.twitter.com/iaPUVe4ur7