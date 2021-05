Comme un goût d'inachevé. Le meneur de jeu d'Everton, James Rodriguez, n'aura que 30 ans en juillet prochain, mais pense déjà à dire stop. Meilleur joueur du Mondial 2014, l'international colombien avait ébloui son monde au Brésil avec des prestations de haut vol et avait rejoint le Real Madrid dans la foulée, où il a brillé quelques saisons avant sa bisbille avec Zinedine Zidane. Désormais à Everton sous l'égide de Carlo Ancelotti, l'ancien Monégasque dévoile qu'il envisage déjà de raccrocher.

Déjà stop pour James ?

"Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je ne peux pas vous dire où je voudrais prendre ma retraite. Je ne pense pas que ce sera long car je ne voudrais pas jouer quand je serai trop vieux. Pour l'instant, je veux en profiter autant que possible . Je veux apprendre, aider les jeunes joueurs. Toute cette génération de joueurs qui ont presque 30 ans et plus a de moins en moins de temps à jouer", a affirmé le milieu des Cafeteros dans des propos relayés par le site Goal.