Everton croque les Wolves et se replace

Défait à Aston Villa lors de la dernière journée (2-0), Everton s'est ressaisi à domicile ce dimanche, en l'emportant à l'arraché face à Wolverhampton (3-2).

Auteur d'un doublé (5e et 80e), Richarlison aura pesé lourd dans la victoire des Toffees, tandis que le troisième but des locaux aura été l'oeuvre du transfuge d'Arsenal, Alex Iwobi (12e).

