Europe : Ces derniers qui voient la relégation se rapprocher

A l’heure de la trêve hivernale, le suspense reste évidemment de mise dans les cinq principaux championnats européens. A tous les niveaux ou presque. En Ligue 1 particulièrement, où les trois premiers (Lyon, Lille et le PSG) se tiennent en un petit point. A l’étranger aussi, aucun club n’a vraiment réussi à se détacher.



En Espagne, l’Atlético et le Real Madrid sont à égalité en tête du classement, même si les Colchoneros comptent deux matchs en moins. En Italie, l’AC Milan n’a qu’une longueur d’avance sur son voisin intériste, alors qu’en Angleterre et en Allemagne, l’écart est deux points entre les leaders (Liverpool et le Bayern Munich) et leurs dauphins (Everton en Premier League, Leverkusen et Leipzig en Bundesliga).



En bas du classement en revanche, il n’y a que deux championnats où la lanterne rouge voit la relégation se rapprocher à grands pas, alors que la mi-saison n’a pas encore été atteinte. Pas en Ligue 1, où les trois derniers (Lorient, Dijon et Nîmes) sont à égalité de points, ni en Espagne, où les deux derniers (Osasuna et Huesca) sont à trois longueurs du premier non-relégable. Dernier de Serie A, le Torino est aussi à une victoire du 17e. Mais en Allemagne, et surtout en Angleterre, le dernier du classement est déjà en très grande difficulté.

Le pire départ de l'histoire pour Sheffield United ?

Schalke 04 et Sheffield United ont d’ailleurs un point commun : ils n’ont toujours pas réussi à remporter le moindre match. La situation est peut-être un peu moins catastrophique pour le club de Gelsenkirchen, qui s’apprête tout de même à connaître avec Christian Gross son quatrième entraîneur en 2020 après le renvoi de Manuel Baum. Après 13 journées, Schalke a deux points de retard sur Mayence, avant-dernier, et six sur l’actuel barragiste, l’Arminia Bielefeld. Mais il va vite falloir réagir pour espérer se maintenir.



Pour le club anglais, il faudrait un miracle. Après avoir terminé à la neuvième place de Premier League pour son retour dans l’élite la saison dernière, l’équipe entraînée par Chris Wilder n’a marqué que deux petits points en 15 journées ! Déjà à dix points du premier non-relégable, Sheffield est quasiment condamné et doit surtout éviter de battre le record du pire départ de l’histoire de la Premier League, qui appartient aux Queens Park Rangers. En 2012-2013, ils avaient dû attendre leur 16e match pour enfin remporter un match. Sheffield doit donc s’imposer à Burnley mardi pour ne pas s'emparer de ce record dont personne ne veut.