Étonnant ! Klopp fait du Mourinho

Réputé pour son charisme et son humour, Jürgen Klopp n'en reste pas moins compétiteur. Le technicien allemand peut se montrer mauvais joueur lorsque les événements ne vont pas dans son sens. Il l'a montré lundi soir, après un match que ses Reds ont perdu contre Southampton sur la plus petite des marges (0-1). Au cours de cette rencontre, Liverpool aurait pu et dû obtenir un penalty suite à une faute sur l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Mais il n'en a rien été. Au grand dam de Klopp, furieux.

Klopp se plaint du nombre de penalties obtenus par MU

L'Allemand est revenu sur cette épisode devant la presse après le match. Pire, il s'est comparé à Manchester United, qui obtient beaucoup de penalties depuis le début de saison. "J’ai entendu dire que Manchester United avait eu plus de penalties en deux années que moi en cinq ans et demi. Je ne sais pas si c’est ma faute, ou comment cela peut arriver". Une sortie dans le plus pur style d'un certain José Mourinho. Le Special One avait d'ailleurs abordé ce sujet cette saison en soulignant les nombreux penos transformés par le Portugais Bruno Fernandes.