Et si Maxwell débarquait à Chelsea ?

Le nouveau propriétaire souhaite que le club se sépare de l'ancien régime et, un par un, les proches d'Abramovich quittent Stamford Bridge. La semaine dernière, c'était au tour de Marina Granovskaia, le bras droit d'Abramovitch depuis plus de dix ans, et aujourd'hui, c'est au tour de Petr Cech, le grand gardien de Chelsea. L'ancienne légende des gardiens de but a annoncé qu'il quitterait son poste de conseiller technique au club le 30 juin.

Maxwell est le remplaçant possible

"Avec le club sous un nouveau propriétaire, je pense que c'est le bon moment pour moi de me retirer", a déclaré l'homme de 40 ans. "Cela a été un énorme privilège d'exercer ce rôle à Chelsea au cours des trois dernières années. Je suis heureux que le club soit maintenant dans une excellente position avec les nouveaux propriétaires, et je suis confiant dans son succès futur sur et en dehors du terrain."

Boehly a remercié Cech, qui a fait 493 apparitions en tant que joueur de Chelsea et a remporté quatre Premier Leagues, une Champions League, une Europa League, quatre FA Cups, trois League Cups et deux English Super Cups. "Petr est un membre important de la famille de Chelsea", a déclaré le président et co-contrôleur du club.

"Nous comprenons sa décision de s'éloigner et le remercions pour ses contributions en tant que conseiller et son engagement envers le club et notre communauté. Nous lui souhaitons le meilleur." Le départ de Granovskaia a laissé un vide que Chelsea tente de combler. Boehly est à la recherche d'un nouveau directeur sportif et l'élu pourrait être Maxwell Scherrer Cabelino Andrade, l'ancien latéral gauche du Paris Saint-Germain.