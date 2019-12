Et le roi de la provocation de fautes durant la dernière décennie est....

Eden Hazard a subi 1030 fautes depuis le début de la décennie en championnat.

C’est 233 de plus que tout autre joueur du Top 5 européen. (Opta) pic.twitter.com/xrQI9kkcDm



— Actu Foot (@ActuFoot_) December 28, 2019

Le roi de la provocation de fautes sur la dernière décennie n'est pas Lionel Messi et encore moins Cristiano Ronaldo. Opta révèle en effet que le virevoltant Diable Rouge Eden Hazard a subi 1030 fautes sur la dernière décennie en championnat que ce soit en Ligue 1 avec Lille, en Premier League avec Chelsea ou plus récemment avec le Real Madrid en Liga.. Un talent de provocation qui ne rend pas vraiment service au Belge, actuellement blessé et qui ne devrait effectuer son retour qu'au début du mois de février prochain.