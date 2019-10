Et à la fin, c'est (encore) Liverpool qui gagne

Huit matches, huit victoires et provisoirement huit points d’avance sur Manchester City: c’est un début de saison presque parfait que réalise Liverpool. Presque parce que, si l’on fait la fine bouche, les Reds sont parfois un peu poussifs dans le jeu. Ce fut le cas ce samedi à Anfield, contre Leicester City (2-1). Une rencontre que le LFC a remportée à l’arraché, au bout du temps additionnel, grâce à un penalty de James Milner (90e+5) obtenu après utilisation de la VAR.

Avant cela, le milieu de terrain anglais s’était déjà illustré sur l’ouverture du score en servant d’un bon ballon en profondeur Sadio Mané, qui n’a pas manqué son face-à-face avec Kasper Schmeichel (40e). Son 50e but en championnat sous les couleurs liverpuldiennes. Mais les joueurs de Jürgen Klopp n’ont ensuite pas su tuer le match et les Foxes en ont profité pour revenir au score grâce à James Maddison (80e). Au meilleur moment, pensaient-ils alors sans doute.

Mais il en aurait fallu plus pour faire chuter l’invincible leader qui, même s’il a une nouvelle fois peiné à s’imposer, comme à Sheffield United le week-end dernier (0-1) ou à Chelsea une semaine plus tôt (1-2), gagne quand même. La pression est maintenant sur son dauphin, des Citizens qui n’auront pas d’autre choix que de battre Wolverhampton dimanche pour rester au contact. Dans le cas contraire, le titre ne serait pas joué, mais Liverpool serait très difficile à aller chercher.

8 - Liverpool have become just the seventh side in history to win each of their opening eight matches to an English top-flight season – and the first to achieve the feat on two occasions having also done so in 1990-91. Behemoth. pic.twitter.com/6Igrfx5T40