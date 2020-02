Escort kids: Le scandale qui choque l'Angleterre

Arsenal : gratuit (tirage au sort entre partenaires)

Aston Villa : 593 € pour les matchs de catégorie A, avec une place réservée à la fondation.

Bournemouth : 278,85 € pour les matchs de catégorie A

Brighton : 415,31 € pour sortir avec le capitaine. 296,65€ pour le reste des joueurs. Deux places par tirage.

Burnley : quatre sièges VIP pour 367 € par match. Six sièges pour 47,46€.

Chelsea : gratuit (tirage au sort entre partenaires)

Crystal Palace : 444,98 pour les packages 'Gold', 118,66 € pour les packages 'Silver', si l'enfant porte maillot domicile.

Everton : au moins une place pour les membres. 770,77 € pour le reste, l'argent va à une œuvre caritative.

Leicester : 421€ + quelques places par tirage au sort

Liverpool : gratuit (tirage au sort entre partenaires)

Manchester United : gratuit (tirage au sort entre partenaires)

Manchester City : gratuit (tirage au sort entre partenaires)

Newcastle : gratuit

Norwich : 593€ pour le capitaine. 442,72 € pour le reste des joueurs.

Sheffield United : 427,18 € pour les matchs premium. Les prix commencent à 355,98€.

Southampton : gratuit

Tottenham : 575,50 € pour les matchs de catégorie A. Le prix le plus bas est de 415,31. Il y a des possibilités de places par loterie.

Watford : 118,66 €, données à la communauté. Il y a aussi des places par loterie.

West Ham : 830,62€ pour les matchs de catégorie A. Trois places par tirage.

Wolverhampton: 533,97 € pour les matchs de catégorie A. Prix ​​à partir de 379,71 €.



West Ham mauvais élève

C’est le scandale qui ébranle le sport anglais aujourd’hui. Dans une enquête publiée dans le journal « The Telegraph », nous apprenons que les escort kids peuvent être un business très lucratif pour certains clubs de Premier League.Si la plupart des gros clubs anglais offrent ce service gratuitement, ce n’est pas le cas de tout le monde. Parmi les mauvais élèves, on retrouve West Ham où il faut débourser 830,62€ pour accompagner les joueurs dans un match de catégorie A.Julian Knight, président du nouveau comité pour le numérique, Culture, Médias et Sport du gouvernement Boris Johnson, n'a pas tardé à réagir. "Si un club comme Southampton peut le faire gratuitement, je ne comprends pas pourquoi les autres clubs ne le font pas. Ils peuvent plaider en faveur d'un petit montant pour l'organisation, mais facturer ce type de prix fait de l'accompagnement de l'équipe un privilège pour certains, et c'est totalement contraire aux racines de la classe ouvrière du football", a expliqué Julian Knight, qui garantit que l'objectif est de faire pression sur les clubs pour éradiquer la pratique dans les deux principales ligues anglaises.