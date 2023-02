Un grand débat anime les observateurs du football anglais ces dernières semaines. Manchester City est-il plus fort sans Erling Haaland ? Auteur de 26 buts en Premier League cette saison, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est critiqué sur sa façon de jouer dans l’équipe des Cityzens. Au micro de Prime Vidéo, le Norvégien a répondu aux critiques tout en adressant une pique masquée à ses coéquipiers.

" Il y aura toujours des critiques "

« C’est ma vie, je n’y peux rien. La chose la plus importante est de gagner des matchs et de faire ce que le manager dit, être performant. Il y aura toujours des critiques. Je m’en moque. Je ne peux pas décider de ce que les gens disent. Je peux seulement me concentrer sur moi et mon équipe et profiter de la vie avec les gens qui m’entourent, ma famille et mes amis. Soit les joueurs ne me voient pas, soit ils pensent que c’est une autre bonne occasion de faire autre chose. Il faut de l’alchimie. […] Mais les choses prennent du temps. Quand nous nous connaîtrons bien, les balles viendront » a-t-il indiqué à Amazon Prime.