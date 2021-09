Entre Ronaldo et Messi, Neville a fait son choix

Entre Messi et Ronaldo, qui est le GOAT ? Gary Neville a choisi et c'est un choix sans concession. L'ancien joueur de Manchester United, s'il admet que Leo Messi est un joueur exceptionnel, place tout de même Cr7 au-dessus au panthéon des plus grands joueurs du monde. Et le très influent consultant anglais n'hésite pas à sortir une analyse très profonde pour prouver son point de vue.



"Écoutez, il n'y a aucun doute que Messi a marqué un nombre obscène de buts", a concédé Neville sur Sky Sports avant le match de Premier League entre Everton et Burnley lundi. "Mais Ronaldo a probablement marqué 30 ou 40 % de plus avec son mauvais pied et il a marqué plus de penalties. Je me suis donc rendu compte qu'il était plus complet dans la partie la plus importante du jeu. Ce qui le rend encore plus exceptionnel, c'est son record international, celui du plus grand nombre de buts internationaux. Le fait qu'il ait remporté cinq Ligues des Champions avec des équipes qui ne sont même pas aussi bonnes que celle de Messi..."