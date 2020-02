Entre Guardiola et Klopp, Lewandowski refuse de choisir

Quel est le meilleur coach pour un footballeur de haut niveau ? Est-ce Jurgen Klopp, le manager de Liverpool, ou Pep Guardiola, son homologue de City ? C’est la question à la mode en ce moment et Robert Lewandowski, le buteur du Bayern Munich, a accepté d’y répondre. L’international polonais s’est confié dans un entretien au Guardian, mais en refusant de trancher entre ces deux grands techniciens. "Ce [Guardiola et Klopp] sont des entraîneurs différents mais si vous faites un mélange des deux, ce serait la perfection", a-t-il déclaré.

Lewandowski est redevable envers les deux coaches

C’est avec Klopp que Lewandowski est devenu un attaquant de classe mondiale lorsque les deux hommes étaient ensemble au Borussia Dortmund. Et c’est avec Pep Guardiola qu’il s’est ensuite perfectionné du côté de Munich. Il sait ce qu’il doit à chacun des deux, et reconnait qu’il n’aurait mais pu devenir un avant-centre aussi complet s’il n’avait pas côtoyé ces deux immenses coaches. « Avant, j’avais beaucoup de problèmes dans mon langage corporel. Klopp m’a appris à être plus tueur, et « furieux » sur le terrain. Et c’est quelqu’un d’entier, qui a un grand cœur (…) Pour ce qui est de Pep, il m’a appris la tactique. J’ai beaucoup progressé dans ce domaine avec lui », a expliqué Lewa. Reste à savoir désormais s’il aura la chance de retrouver l’un de ses deux mentors en Premier League un jour.