Enfin l'année de Brentford ?

Ce samedi, Brentford a le droit à une deuxième chance. Alors qu'il court après un retour dans l'élite du football anglais depuis 1948, le club de l'ouest de Londres espère mettre un terme à cette longue période de disette à l'issue de la finale de play-offs prévue ce samedi à Wembley. S'ils battent Swansea, les Bees auront l'honneur de découvrir la Premier League. Une récompense méritée pour un club qui s'est structuré ces dernières années au point de devenir une place forte du Championship malgré ses échecs dans la course à la promotion.

Depuis son retour en deuxième division en 2014, l'ancien pensionnaire de League One et même de League Two entre 2007 et 2009 a toujours terminé dans la première moitié du classement. C'est le rachat du club fondé en 1889 par Matthew Benham qui a permis cette progression. Ses importants investissements se sont également matérialisés l'été dernier par un déménagement du mythique Griffin Park vers une enceinte moderne, le Brentford Community Stadium. La promotion en Premier League venait alors d'être manquée lors d'une finale de play-off perdue après prolongation contre Fulham (1-2). A l'issue de cette incroyable mais frustrante saison 2019-2020, les départs de joueurs comme Saïd Benrahma ou Ollie Watkins vers des formations de l'élite semblaient condamner Brentford à rester en Championship. Mais c'était sans compter sur les méthodes de l'entraîneur Thomas Frank et l'approche orientée vers les statistiques de sa direction.

Brentford a renversé Bournemouth en demi-finale



Pour compenser ces départs, Saman Ghoddos a notamment été prêté par Amiens mais surtout Ivan Toney a été acheté à l'échelon inférieur. L'attaquant anglais arrivé de Peterborough a été la révélation de la saison avec 31 buts et 10 passes décisives. Un rendement qui a permis aux Bees de terminer la saison à la troisième place. Les coéquipiers de l'ancien Troyen Bryan Mbeumo n'ont pas quitté le top 5 depuis le Boxing Day. Ils ont notamment terminé la saison avec douze matchs consécutifs sans défaite. Une série qui n'a pas permis d'éviter un revers lors de la demi-finale aller de play-offs contre Bournemouth (1-0). Même l'ouverture du score précoce concédée au match retour a été surmontée. Brentford s'est imposé 3-1 pour revenir à Wembley et retenter sa chance en finale des play-offs d'accession.

Contre Swansea, le quatrième, la lutte s'annonce âpre. Dans ce duel, l'expérience acquise l'an passé par les Londoniens pourrait faire la différence. Mais seulement dans les moments décisifs selon Thomas Frank. « Je pense que c'est un avantage mais je ne sais pas à quel point. Cette expérience acquise l'an passé va nous aider dans certains aspects mais ce n'est pas non plus comme si on était soudainement 20% plus fort », a relativisé l'entraîneur danois dans des propos rapportés par la BBC. En tout cas, ses joueurs ont une deuxième chance qu'ils ont intérêt à saisir s'ils veulent marquer l'histoire du club avec une promotion qui fera date.